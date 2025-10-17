Riccione festeggia i suoi 103 anni e si regala la dolcezza di CiocoPaese

Il fabbricato dell’ex Cose di Casa, in Corso Fratelli Cervi, per la tre giorni di CiocoPaese, e del 103esimo compleanno dell’autonomia di Riccione si trasforma in museo e galleria espositiva di foto e quadri caraibici. Ne indica la location la bandiera dominicana che sventola sull’antica dimora dei Saponi. La mostra fotografica è stata realizzata infatti col patrocinio dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana. Da non perdere le visite guidate al Museo del cioccolato con esclusivi pezzi della collezione di Paolo Staccoli, come quello d’inizio secolo scorso alto metro usato per confezionare la bimba di cioccolato, o i cofanetti dei cioccolatini usati dai rappresentanti della Talmone. Saranno visibili da oggi pomeriggio in apertura di CiocoPaese, che stasera culminerà col concerto di Moreno il Biondo in piazza Unità. Stesso palco domani per i Moka Club. Come annunciato nella conferenza convocata dalla sindaca Daniela Angelini, affiancata dalla vice Loretta Villa e dalla presidente del Comitato d’area Lina Danese, domenica la festa esploderà col compleanno di Riccione in piazzale Ceccarini, aperto all’insegna della storia con immagini di Icaro Teche che, come ricorda l’ad Francesco Cavalli, è la maggiore raccolta audiovisiva digitalizzata della Romagna. Poi spazio ai live delle giovani band e alle iniziative del Savioli e dei Volta Fellini. Taglio della torta da 40 chili, preparata da Staccoli, Tomassini e Ciavatta in piazza Unità alle 18,30.

Nives Concolino