Riccione (Rimini), 22 agosto 2021 – I residenti parlano di “scene di ordinaria follia”. I video girati da chi era in zona in quel momento dicono tutto, sulla notte folle di Riccione.

Si vedono decine di ragazzi che si spostano in gruppo in via Martinelli: saltano sulle auto, le prendono a calci, si sfogano contro le vetrine dei negozi. Il bilancio è di diverse vetture danneggiate, una vetrina rotta e tanta paura tra residenti e turisti, che si sono barricati in casa e negli hotel. Sull’episodio indagano i carabinieri.