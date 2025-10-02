Riccione, Giacobazzi ‘cucina’ comicità con la sua brigata

Farà tappa a Riccione Osteria Giacobazzi, esilarante spettacolo che vede a capo di una brigata l’attore e cabarettista Giuseppe Giacobazzi. L’appuntamento, che apre il cartellone degli eventi pasquali, è per giovedì 2 aprile al Palacongressi, ma già da ieri i biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone www.ticketone.it.

In Osteria Giacobazzi, che stravolge del tutto le regole del teatro, il palco si trasforma in una vera e propria osteria con tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti agli ospiti che, seduti sul palco, mangiano e bevono durante lo show. Un’esperienza teatrale immersiva, unica nel suo genere, che promette oltre due ore di risate a go-go. Come assicurano gli organizzatori: "Questa è un’osteria con spettacolo incluso, è come incrociare Broadway con una vendemmia in Toscana".

In questo caso niente fantasmi dell’opera, costumi d’epoca, abiti da sera, smoking e cravatte. Qui si parla di tavoli zeppi di vino e formaggi con Giacobazzi e Andrea Vasumi che servono non solo cibo, ma anche battute da far ribaltare i bicchieri e intrattengono il pubblico dalla ‘loro’ Osteria, coadiuvati dalla musica dei cuochi musicisti, i Masa, dalle cameriere cantanti Margherita e Marta, da Biccio, disturbatore seriale, da Alberto Caiazza e ospiti a sorpresa. Ma attenzione, sul palco potrebbe trovarsi anche un semplice spettatore.

Prodotto da Ridens, lo spettacolo è organizzato da Best Eventi in collaborazione con il Comune (per info 085.9047726 www.besteventi.it).