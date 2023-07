Riccione piange Giorgio Casadei, ristorante da Fino in lutto

Riccione, 9 luglio 2023 – Lutto nel mondo della ristorazione. Giorgio Casadei, 85 anni, per sei decenni al timone dello storico e blasonato ristorante Da Fino sul porto canale di Riccione, è deceduto questa notte.

Nel suo locale di fama internazionale, eccellenza delle tradizioni marinare e pertanto tappa d’obbligo per turisti e riccionesi, aveva trovato ispirazione Lucio Dalla nello scrivere alcune canzoni, come 4 marzo 1943. Casadei, 85 anni compiuti il 29 giugno, col celebre cantautore bolognese ha imbastito un’amicizia lunga mezzo secolo.

Tra i clienti di primo piano anche il regista e sceneggiatore, Enrico Vanzina, che conobbe Casadei e il suo ristorante, proprio tramite Dalla, e il regista Valerio Zurlini che tra Rimini e Riccione girò L’ultima notte di quiete. Anche con lui nacque una forte amicizia. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore da tutta Italia alla famiglia, che anche in questo momento ha deciso di tenere il ristorante aperto: “perché Giorgio, amava tanto il suo lavoro e così avrebbe voluto”. Le esequie di Casadei, che lascia la moglie Graziella Rossi e i figli Claudia, Letizia, Francesca e Stefano, dovrebbero tenersi martedì (orario da definire) nella chiesa Mater Admirabilis, in viale Gramsci a Riccione.