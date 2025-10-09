Riccione ha fretta: via ai lavori per la duna

Si accendono le ruspe per issare la duna a difesa della spiaggia. La mareggiata di domenica scorsa ha fatto squillare il campanello di allarme. "Il mare è salito molto arrivando alle strutture degli stabilimenti e non solo – premette Diego Casadei, presidente della Cooperativa bagnini –. E’ difficile dire quanto abbia eroso sulla linea di costa. In queste situazioni bisogna attendere qualche giorno per avere un quadro più chiaro, ma è evidente che l’evento meteorologico sia stato forte, e problemi ne abbia provocati".

Le ruspe per alzare la duna erano attese lunedì, "ma abbiamo dovuto rimandare per poter ripulire la spiaggia" evitando che il materiale e i detriti portati dal mare finissero per insabbiarsi. Lunedì saranno due le squadre della Coop bagnini al lavoro. La prima agirà nella zona a nord del porto, la seconda a sud dell’imboccatura.

Anche il Comune si metterà in moto. L’amministrazione sarà al lavoro con altre ruspe nella zona sud, compresa tra lo stabilimento 49 e il confine con Riccione. L’inizio lavori è atteso tra mercoledì e giovedì.

Ma questa è solo una parte del lavoro da fare, ribattono i bagnini. "Gli effetti del maxi ripascimento – dice Andrea Dionigi Palazzi, bagnino, ex assessore e oggi consigliere di Forza Italia – sono ormai terminati. La mareggiata di domenica scorsa ha ulteriormente eroso l’arenile. La situazione non è drammatica, ma bisogna programmare un nuovo maxi ripascimento ed è arrivato il momento di guardare alle difese fisse per la spiaggia. Abbiamo una barriera soffolta fissa, la W-Mesh, che ha dato risultati (è lunga un centinaio di metri), gli va dato seguito".

A guardare a futuro è anche il presidente Casadei. "Il maxi ripasicmento ha una durata di cinque anni, e la prossima sarà la quinta stagione. Ne va programmato uno nuovo e vanno trovate le risorse adeguate. I tempi sono già stretti. Inoltre vorrei che si affrontasse anche il tema della difesa, dunque delle barriere fisse. Quella realizzata a Riccione ha dato i risultati sperati non solo come difesa ma anche habitat per tante specie marine. Vogliamo dargli seguito?".

