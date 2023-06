Riccione, in arrivo una flotta di 300 monopattini e 150 bici a pedalata assistita

Riccione, 9 giugno 2023 - Promuovere la mobilità lenta e sostenibile ma con delle regole precise da rispettare. È questo l’obiettivo su cui puntano l’amministrazione comunale di Riccione e l’azienda olandese Dott, tra i maggiori leader europei della micro mobilità urbana con sedi in numerosi Paesi, a un giorno dall’attivazione “in via sperimentale del nuovo servizio di noleggio monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (300) e biciclette a pedalata assistita (150) con modalità ‘free floating’”. In occasione del lancio è prevista una speciale offerta promozionale ‘CiaoRiccione’ per i nuovi utenti: la prima corsa dalla durata massima di venti minuti sarà totalmente gratuita. “Promuoviamo questo tipo di offerta che garantisce mobilità lenta e sostenibile e che vuole rappresentare un’alternativa al trasporto pubblico ma soprattutto a quello privato - spiega l’assessore alla Mobilità, Simone Imola- Volendo però evitare i problemi che la modalità ‘free floating’ spesso ha comportato, abbiamo stabilito con l’azienda Dott, che conosce bene il nostro territorio, delle norme di fornitura del servizio e di condotta chiare sin da subito”.

Regole per l’utilizzo dei mezzi

- Innanzitutto il numero dei mezzi presenti in città: dovrà essere variabile in funzione delle esigenze degli utilizzatori: Dott infatti ha garantito la disponibilità ad adattare la flotta al livello di richieste da parte della clientela e in base alla stagionalità, al fine di garantire massimo servizio all’utenza e minor ingombro per la città. Altra regola: i mezzi potranno circolare in tutta la città (e non al di fuori) a eccezione di tutta l’area pedonale del centro. - I mezzi potranno essere ritirati in numerose zone di Riccione e al termine del noleggio dovranno essere riportati esclusivamente nelle aree dedicate alla sosta come gli stalli dedicati ai motocicli, ai ciclomotori e ai velocipedi. “Vogliamo evitare che un servizio si trasformi in un disagio collettivo come avvenuto in altre località, intralciando marciapiedi e piste ciclabili – aggiunge Imola.

Le tariffe per il noleggio

In occasione del lancio è attiva da subito l’offerta CiaoRiccione rivolta a tutti i nuovi utenti che, inserendo il codice sconto nella sezione Promozioni dell’app, potranno effettuare gratuitamente una prima corsa di 20 minuti. La tariffa base è di 0,25 euro al minuto, con un 1 euro di costo di sblocco, senza alcuna durata minima della corsa, né altri costi nascosti. In aggiunta sono numerose le offerte vantaggiose, selezionabili dal menu in app alla voce “Pass”: Pass due corse: permette il noleggio di un veicolo per andata e ritorno ad un costo calmierato di 4,49 euro valido 24 ore; sblocchi gratuiti: consente di annullare il costo di sblocco del noleggio per 30 giorni al costo di 2,99 euro; abbonamento mensile: ideale per i fedelissimi, offre l’utilizzo dei veicoli ad un costo prefissato di 34,99 euro, valido per 30 corse. Per poter noleggiare un monopattino o una bicicletta in sharing è necessario scaricare l'app Dott dagli store sul proprio smartphone (Appstore e Playstore) e registrare un profilo utente personale. Dott, durante e al termine del servizio, dovrà fornire al Comune informazioni georeferenziate dei percorsi effettuati differenziati per tipologia di utente, frequenza di utilizzo e mezzo di utilizzo, al fine di potere valutare al meglio la sperimentazione.

Vittorio Gattari, Senior Public Policy Manager di Dott Italia ha commentato: “Siamo molto felici di aggiungere Riccione alla lista delle oltre quaranta città europee in cui siamo attivi e ringraziamo l’amministrazione comunale per la proficua collaborazione. L’avvio delle attività con una flotta integrata sia di monopattini che biciclette dimostra il nostro forte interesse nel voler investire in Emilia-Romagna, una regione altamente turistica e attenta allo sviluppo di politiche a favore della mobilità sostenibile”.