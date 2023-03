Riccione, in spiaggia si ballerà fino all’una di notte

Riccione accende la notte nelle spiagge

Feste nei chiringuito e negli stabilimenti balneari fino all’una di notte nei weekend. Puntuale da Federalbrghi arriva l’altolà. La proposta presentata dal Comune al tavolo delle associazioni non è piaciuta agli albergatori e ha lasciato spiazzati anche altri esponenti delle categorie. L’estate tutto l’anno: stabilimenti aperti dal primo aprile "Su questo aspetto abbiamo chiesto il ritorno al regolamento attuale che impone lo stop alla musica a mezzanotte", premette Luca Cevoli, direttore dell’associazione. In Federalberghi pensavano che le parole pronunciate dalla sindaca Daniela Angelini durante la riunione a Spontricciolo meno di due settimane fa per un taglio alla musica infrasettimanale al Marano (stop alla musica alle 0,30 e non più all’1,30) fosse solo il punto di partenza per rivedere anche altri orari. Invece si sono ritrovati un’ora in più per le feste negli stabilimenti balneari, un’occasione per chi ha anche il chiringuito (con un massimo di 10 al mese). Inoltre nella proposta presentata dal Comune non c’è più traccia del taglio imposto alla musica dei locali del Marano che viene mantenuta all’1,30 dal lunedì al giovedì e alle 2,30 nei fine settimana. "La cosa ci ha sorpreso", dice Cevoli. Soddisfatti sono invece i bagnini. "Stiamo parlando di un’ora in più e...