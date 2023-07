Riccione, spunta un coltello: la lite tra giovanissimi finisce nel sangue

Riccione, 9 luglio 2023 - Lite finita nel sangue. È accaduto stanotte a Riccione in piazzale Curiel. Da una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto per futili motivi tra due gruppi di giovanissimi. Uno di loro ha tirato fuori un coltello e colpito un coetaneo, ferendolo per fortuna non in maniera grave.

La vittima dell'aggressione è stata ricoverata ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Riccione.

Sempre i militari hanno fermato e denunciato un 17enne, trovato a Riccione in possesso di due coltelli.