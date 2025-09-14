"Riccione location ideale per fare cinema"

Invaghito di Riccione fin da bambino, dove trascorreva le vacanze con la famiglia, il regista e attore austriaco Hermann Weiskopf è tornato nella cittadina rivierasca per girare parte delle scene di Ride back to faith, docufilm in uscita il prossimo 20 febbraio. La pellicola è un intenso viaggio on the road in Vespa con partenza da Innsbruck e arrivo a Roma attraverso altre significative tappe. Interpretato dallo stesso Weiskopf, che in passato ha lavorato anche con Fellini, affronta domande e dubbi legati alla fede. Si chiude così la trilogia partita con Ride back to freedom (2022), anche questo in parte girato nella Perla, e proseguito con Ride back to best age (2024).

Weiskopf, quali argomenti tratta nello specifico il suo ultimo lavoro?

"È un docufilm di 90 minuti per cinema e tv, che si dipana sulle tracce della fede. Un viaggio interiore fatto raffrontandosi con situazioni e persone intervistate tra Innsbruck e Roma, cercando di capire che rapporto hanno con la fede. Parte dalla tomba di mio papà con un quesito: dieci anni fa ebbi con lui una discussione, mi allontanai dalla Chiesa e non potevo fare più neppure da padrino alla nipotina. Scelta giusta la mia?".

Poi che accade?

"A Herman, interpretato da me stesso, un prete consiglia di andare a Roma durante il Giubileo, sull’onda del motto di Papa Francesco ‘pellegrini della speranza’. Viaggio che serve a far capire al protagonista se ha fatto bene o male a uscire dalla Chiesa e a comprendere cos’è la fede. Non svelo il finale".

Perché ha previsto una tappa a Riccione?

"Perché venivo qua già negli anni Sessanta con i miei. Ogni estate per due settimane soggiornavamo all’hotel Arizona, così fino a vent’anni. Ci torno sempre volentieri, come ora, all’hotel Golf. Riccione mi è rimasta nel cuore. Ho scelto questa città perché è una piccola Las Vegas, un po’ profana, niente di negativo, ma c’è consumismo, divertimento, si pensa a mangiar bene e a ballare. Per me era interessante indagare anche in questo contesto su spiritualità e fede. L’ho fatto pure in viale Ceccarini, soprattutto tra i giovani".

Quali altre località tocca?

"Si parte dal duomo di Insbruck, dove poi si torna alla fine, facendo tappa al Lago di Garda, Pordenone, Venezia, toccando il tema del cardinale Celso Costantini, ponte verso altre culture. Si prosegue all’abbazia di Praglia (Padova), dove abbiamo vissuto un momento di forte spiritualità, alle Valli di Comacchio, a Riccione, a San Lazzaro nel Bolognese davanti al monumento della seconda Guerra mondiale, e ad Assisi. Siamo pure stati in un carcere minorile, tema caro a Papa Francesco".

Che rapporto ha avuto con Fellini?

"L’ho conosciuto a 22 anni. Mi scelse come attore per la piccola parte del chirurgo estetico brasiliano, nel film Ginger e Fred. Lui mi ha aperto un nuovo mondo e sta all’origine di quanto ho poi fatto".

Lei è credente?

"Una luce nelle tenebre mi ha portato a fare un percorso che mi ha condotto fino a Ride back to faith. C’è stato un mio avvicinamento a Dio, alla fede, al cattolicesimo".

Nives Concolino