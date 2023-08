Riccione, l’ultimo acuto di Deejay Si canta con Boomdabash e Cricca

Gran finale a Riccione per Deejay on stage, che domani in piazale Roma proclamerà il vincitore del contest di questa edizione e vedrà poi esibirsi in concerto i Boomdabash, Tropico e il riccionese Giovanni Cricca. Grandi nomi per concludere il cartellone estivo di Deejay on stage, dopo nove serate ad alto gradimento che hanno visto salire sul palco artisti come Paola e Chiara, Diodato, Gabbani e The Kolors facendo registrare, in alcune serate, tra le 10mila e le 12mila presenze. A far calare il sipario ci penseranno il gruppo salentino dei Boomdabash, da poco usciti col nuovo album, Venduti. Con loro il cantante campano Tropico – al secolo Davide Petrella – che presenterà a Riccione il suo ultimo lavoro da solista, il singolo Che Mme Lassat’ A Fa, e naturalmente l’eroe di casa, Cricca. Il cantautore riccionese proprio un anno fa è arrivato in finale a Deejay on stage per poi approdare al programma tivù Amici di Maria De Filippi. Ma prima, come detto, si scoprirà il vincitore di questa edizione del concorso di Radio Deejay dedicato ai giovani talenti musicali. Al contest sono partiti in 800 e tra loro ne sono stati selezionati 35 per la fase finale a Riccione. Saranno in 5 domani sera a contendersi la vittoria e il premio in palio: il brano in rotazione – per un mese – su Radio Deejay.

Lunedì sera a calcare il palco di Deejay in piazzale Roma invece sono stati gli Articolo 31. Grande ovazione del pubblico per il duo formato da J-Ax e Dj Jad. E per loro è stato un po’ come fare un tuffo indietro nel tempo, agli anni ’90, quando gli Articolo 31 erano di casa in Riviera e si esibivano spesso all’Aquafan. E l’altra sera J-Ax e Dj Jad, tra una canzone e l’altra, hanno rispolverato tanti amarcord. "Tornare a Riccione per noi è una tradizione. La prima serata l’abbiamo fatta trent’anni fa, all’Aquafan. Era l’estate del 1993 e avevamo una sola canzone", ha ricordato J-Ax. Poi, tra il serio e il faceto: "Dobbiamo ringraziare il barista di allora. Non avevamo fatto ancora serate e non avevamo soldi... Abbiamo chiesto di ospitarci, per quindici giorni. Ci è stato offerto un letto a castello, avevamo soltanto un posto per due. Ma quell’anno è nata una grande amicizia. Ed è stata l’estate più bella della mia vita". Il pubblico che gremiva piazzale Roma ha accompagnato le canzoni degli Articolo 31, cantando e saltando con loro sulle note dei successi del gruppo, da Un bel viaggio a Tranqi funky fino a Disco Paradise, autentico tormentone di questa estate, realizzato insieme a Fedez e Annalisa.

