Riccione, arrivano 100 giovani missionari per l’evangelizzazione di strada e di spiaggia

Riccione, 15 agosto 2025 – Ponte di Ferragosto alternativo a Riccione per un centinaio di giovani missionari di tutt’Italia, che da oggi a domenica animeranno l’evangelizzazione di strada e di spiaggia “Chi ha sete venga a me”. Sull’arenile e lungo i viali dello shopping fino a tarda notte incontrano i loro coetanei, portando la buona Novella. In programma momenti di formazione, catechesi, preghiera, evangelizzazione diurna e notturna, nonché workshop tematici, adorazioni e concerti aperti a tutti.

Da non perdere le “messe rock”, animate dal coro, guidato da Rachele Consolini di Ra.Dio.Luce, band di Christian music, ed Elena Martelli di Nuovi Orizzonti. Sono previste fino a domani alle 21,30 nella chiesa Gesù Redentore, in viale Dante (zona Alba) aperta fino a notte fonda. Seguirà la “La luce nella notte” che si protrarrà fino alle ore piccole. Alcuni ragazzi stamattina hanno partecipato pure alla “Messa al Mare per la pace nel mondo”, al Bagno 62 di Rimini sud.

Organizzato dalla Diocesi di Rimini in tandem col Punto Giovane di Riccione, comunità Nuovi Orizzonti, Sentinelle del Mattino di Pasqua e Ra.Dio.Luce, l’evangelizzazione è partita con la messa di mandato concelebrata dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi con sedici sacerdoti. In apertura della cinque giorni, che s’inserisce nel Giubileo dei giovani, i missionari, questa volta in maglia verde (viola per i preti) , con un corale “eccomi” levato al cielo, hanno dato inizio all’evangelizzazione. Coinvolti più di settanta volontari del posto, impegnati soprattutto a prestare servizio a tavola e in cucina, ma anche alberghi, negozi e pubblici esercizi, come pure privati che hanno contribuito a sostenere l’iniziativa in vari modi con una catena solidale grande e importante, tanto più che l’evento si autofinanzia. In preparazione a “Chi ha sete venga a me”, partita a Riccione per la prima volta nel 2003 e poi sospesa negli anni della pandemia, sono stati realizzati dieci podcast disponibili online sull’App Pregaudio, nata nella cittadina rivierasca, ma seguita in tutti i continenti. A crearli sono stati il vescovo Anselmi, don Franco Mastrolonardo ideatore del Punto Giovane, don Gianni Castorani, sacerdote e scrittore, al timone delle Sentinelle del mattino di Pasqua, don Davide Banzato di Nuovi Orizzonti, volto noto per i suoi servizi su Rai, Mediaset e Tv 2000, nonché scrittore, l’ultimo suo libro s’intitola “Un pezzo di cielo solo per te”. Altri podcast sono stati realizzati da Rachele Consolini, Sara Urbinati del Punto Giovane e Valentina Cason anche lei di Nuovi Orizzonti. Un particolare: questa edizione di “Chi ha sete venga a me” celebra anche don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, nel centenario della sua nascita.