Riccione, morta a 97 anni la professoressa Scaranello

E’ stata una delle docenti più popolari delle scuole medie Manfroni di Riccione, volontaria e fondatrice dell’Avuls. Francaluisa Rossetti Scaranello, insegnante di francese, se n’è andata ieri a 97 anni. A ricordarla sono in tanti a partire dalle migliaia di alunni in oltre vent’anni d’insegnamento. Forte, severa, ma dal cuore d’oro, è tuttora ricordata con grande affetto da quanti l’hanno conosciuta. Chi l’ha avuta come insegnante, il francese l’ha imparato bene. Nata a Milano il 16 ottobre 1926, Franca Scaranello era arrivata a Riccione con il marito Euclide nel 1960. Qui infatti aveva ottenuto la cattedra, passando di ruolo. Affascinata dalla città, anni dopo, quando il consorte impiegato in banca fu trasferito in attesa del pensionamento, decise di rimanere a Riccione. Le piaceva il mare, la spiaggia, la gente ed era innamorata della sua scuola. Andata in pensione negli anni Ottanta, come racconta il figlio Franco "si è dedicata al volontariato e ha fondato l’Avuls (Associazione volontari, unità locali sociosanitari). Il suo impegno verso il prossimo nel 1997 è stato premiato a Dolo, con la targa del Buon samaritano, riconoscimento nazionale dell’Avis. Sempre dopo il pensionamento ha continuato a dare lezioni gratuite d’italiano ai primi stranieri arrivati a Riccione e agli adulti che per aprire un’attività avevano bisogno della licenza di scuola media. Ha organizzato convegni, e nel tempo è stata invitata nel pool dei docenti chiamati ad aggiornare i programmi scolastici.

I funerali della prof, che lascia i figli Franco, Annalisa e Alessandro, tre nipoti e un pronipote, si terranno domani alle 15 nella chiesa di San Martino, dove questa sera alle 20,30, si terrà la veglia di preghiera.

Nives Concolino