Riccione. Moto Club, Agostini presidente onorario

Il Moto Club Arcione, nato il 10 febbraio 2023, da questi giorni si fregia di un presidente onorario dal nome altisonante. Si tratta del pilota motociclistico Giacomo Agostini, quindici volte campione del mondo e da decenni vicino alla città non solo come professionista, ma anche come gradito ospite. La sua prima vittoria risale a 52 anni fa, quando venne inaugurato il circuito di Santa Monica a Misano. Memorabili sono le lotte in pista con piloti locali come Renzo Pasolini. L’adesione all’Arcione, presieduto da Armando Masini, ha riempito d’orgoglio i circa trenta associati, che nella vicinanza di Agostini intravedono un ulteriore motivo di crescita del moto club, pronto a creare un club di prodotto tematico. Nel programma non mancheranno eventi che con gioiosa nostalgia ricorderanno anche gare e personaggi che hanno contribuito a creare il mito della terra dei motori e dei piloti.