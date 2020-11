Riccione, 8 novembre 2020 - Il governo congela il villaggio di Natale fino al 3 dicembre, ma sindaco e giunta tirano diritto: "Tutto procede, non viene annullato proprio nulla". Se il concetto non fosse chiaro, il primo cittadino, Renata Tosi, attende le prossime riunioni a livello provinciale e tra sindaci per fare il punto della situazione e capire nei dettagli quanto incideranno le nuove misure adottate dal governo che giorno dopo giorno vengono ‘chiarite’ con Faq o precisazioni. Ieri è stata la volta dei cosiddetti mercatini di Natale.

Come precisato dal Consiglio dei ministri sul sito istituzionale in riferimento alle iniziative fieristiche: «Tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate».

Il villaggio di Natale riccionese viene pertanto a perdere una parte fondamentale delle sue attrazioni. Ma al momento lo stop è a tempo, fino alla scadenza di questo Dpcm previsto agli inizi di dicembre. Parte da qui la speranza del sindaco e della giunta di procedere comunque con le iniziative natalizie se la situazione sanitaria dovesse migliorare. Per quanto riguarda il mercatino con le ventidue casette a forma di cabine da spiaggia il Comune aveva già prorogato la scadenza per la presentazione delle domande da parte delle singole attività fissandola al 27 novembre, tre giorni più tardi la scadenza del precedente Dpcm. Alla luce dei nuovi provvedimenti del governo, il termine andrà ulteriormente prorogato.

Il sindaco Tosi spiega che ad oggi «siamo pronti ad accogliere le domande. Confidiamo di poter infine allestire le casette». Un messaggio chiaro rivolto a chi vorrebbe prenotare una cabina sperando nella voglia di Natale e di festa di cittadini e turisti. Vive una situazione simile per la pista di pattinaggio su ghiaccio, l’anima dei villaggi di Natale degli ultimi anni.

Già l’assessore al Turismo Stefano Caldari aveva precisato come il Comune fosse intenzionato e pronto a procedere con il suo allestimento sempre che ci siano le condizioni per farlo. Ma allo stesso tempo aveva messo le mani avanti facendo presente che la volontà del Comune si scontra con le incertezze provocate dal decreti governativi che cambiano nell’arco di pochi giorni e a volte ore, cosa che mette in difficoltà anche quelle società che potrebbero realizzare e gestire un’attrazione di quel tipo. Al momento anche la pista è congelata, ma «se sarà possibile la faremo di certo – ribatte il sindaco Tosi -. Ci stiamo già organizzando».