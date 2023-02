Riccione, niente miracolo di Natale "Il 2019? Ci manca ancora poco"

Il miracolo di Natale non c’è stato, ma Riccione resta la località che ha recuperato la maggiore quota di mercato anche in dicembre, rispetto al 2019, anno pre pandemico. Rispetto al dicembre del 2021 l’aumento è stato del 12,2%, ma se si prende il 2019 il calo è del 15,2%, comunque il dato migliore in riviera (Rimini è a -17,2%). "Si chiude un anno che possiamo archiviare come molto positivo in termini di arrivi e pernottamenti - argomenta la sindaca Daniela Angelini (foto in alto) -. Abbiamo ancora da colmare un piccolo gap (-6,7% sull’anno), in particolare nel settore alberghiero (-11% il divario delle presenze sul 2019), specie sul mercato italiano, mentre quello extra-alberghiero è andato piuttosto bene (+24,1%). Siamo gli unici ad avere totalmente recuperato gli stranieri rispetto al 2019". I risultati dell’anno appena concluso restano numeri sui quali basare la campagna promozionale. Ed è quello che sta facendo il Comune di Riccione che sta legando il proprio nome a quello delle località di montagna, inclusa Cortina, per rilanciarsi nei confronti di una clientela che, sciolta la neve cercherà caldo e sabbia.

In febbraio a tenere banco sarà la promozione nelle località di montagna e nelle fiere per andare a intercettare quei turisti che mancano per tornare ai livelli del 2019. Se si guarda all’intero 2022, quel traguardo dista un 6,7%. Ma non è solo una questione di promozione, c’è anche il prodotto e il servizio stesso offerto dagli hotel. L’hotellerie continua a soffrire il confronto con il passato visto il -11% di pernottamenti rispetto al 2019. Al contrario l’extralberghiero ha ripreso a volare. Mercoledì prossimo alle 14,15 al palazzo dei congressi Federalberghi ha organizzato la convention annuale per analizzare le nuove tendenze del mercato. "Guardiamo alle nuove tendenze – premette il presidente Bruno Bianchini (foto in basso) – tra cui la colazione e il brunch, legandole a una nuova gestione delle strutture". Se il personale non si trova e la clientela è sempre più allergica agli orari obbligati per i pasti, soprattutto il pranzo, gli hotel diventano B&B mentre colazione e brunch consentono di prendere due piccioni con una fava.

Andrea Oliva