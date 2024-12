Riccione: nuova promenade verde con giardini della pioggia e arte urbana

Prevede anche i "giardini della pioggia" in grado di contrastare eventuali nubifragi, la nuova promenade immersa nel verde che, tra giochi d’acqua e installazioni artistiche, ingloberà piazzale Ceccarini e l’area prospiciente compreso gli storici giardini Montanari. E’ quanto riporta lo studio di fattibilità in chiave green approvato in questi giorni dalla giunta, che in questo modo dà consistenza a un vecchio sogno: quello di ridisegnare l’intera area che dal Palazzo del Turismo, sviluppandosi in senso longitudinale rispetto al mare, arriverà fino alla pista di pattinaggio artistico, allacciandosi alla passeggiata, sul lungomare della Libertà, raggiungendo anche Villa Mussolini.

L’opera, che comporta una spesa complessiva di 2 milioni e mezzo, sarà candidata al bando regionale "Rigenerazione urbana 2024". Il progetto in base al numero di abitanti di Riccione, potrà accedere a un finanziamento massimo di 1 milione 250 mila con una quota di cofinanziamento a carico del Comune. Nel dettaglio l’intervento green prevede un suggestivo percorso che includerà una vasca oblunga, il "rigoletto a mare", con giochi d’acqua e spruzzi per dare refrigerio nel periodo estivo. Nuove specie arboree e arbustive saranno collocate lungo la passeggiata dove verranno realizzati i "giardini della pioggia" capaci di contrastare eventuali bombe d’acqua. Vengono infatti usati per controllare il processo d’infiltrazione dell’acqua piovana all’interno di superfici non impermeabilizzate. In questo caso si tratta del prato. La pioggia verrà convogliata in una vasca di accumulo da usare per l’irrigazione.

L’assessore Christian Andruccioli garantisce: "Anche gli arredi urbani saranno scelti in sintonia con l’anima green del progetto grazie all’uso di ottone brunito, legno e acciaio". La promenade, illuminata da impianti led, sarà realizzata in materiale drenante. Il percorso avrà pure un’impronta culturale, è prevista l’installazione di manufatti artistici, compreso la "Fontana del nuotatore", per il resto anche i percorsi dei giardini verranno ridisegnati. Piazzale Ceccarini sarà ancora location di eventi, verrà ripavimentato, riproponendo il mosaico coi segni zodiacali che lo caratterizzava un tempo. In un secondo momento si doteranno i giardini Montanari di altri alberi, mentre la pista verrà coperta da una struttura polifunzionale.