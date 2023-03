Riccione Nuova viabilità in zona porto

Nuova viabilità in zona porto a Riccione. Al comando della Polizia municipale è ormai tutto pronto per partire con la sperimentazione di viale Bellini. Come annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, il sottopasso carrabile per anni lasciato a se stesso, chiuso con new jersey al passaggio dei veicoli, verrà aperto al transito. Ciò significa che chi percorrerà viale Bellini in direzione monte, invece che girare sul ponte di viale Tasso e dirigersi verso la doppia rotatoria per accedere a vale dei Mille e viale Rimini, potrà proseguire su viale Bellini, percorrere il sottopasso e ritrovarsi in viale Rimini. La nuova viabilità sarà accessibile per il weekend che precede la Pasqua, dunque ad inizio aprile, ma in municipio stanno valutando se partire con qualche giorno di anticipo per avere maggiori dati per gestire i flussi di traffico nel ponte pasquale. Di certo a Pasqua ci sarà un sottopasso in più al porto per gestire il traffico in arrivo e partenza.

a. ol.