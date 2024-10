Riccione omaggia Tondelli. Gran finale al Ttv festival

Il lungo viaggio "artistico e sentimentale" del Riccione Ttv festival continua questo fine settimana con gli appuntamenti che vedranno come protagonisti Marco D’Agostin, Lucia Calamaro, Maria Laura Palmieri e Graziano Graziani. È singolare la location, il cantiere dello Spazio Tondelli in fase di ristrutturazione, dove tra l’altro domani, sarà presentata la nuova stagione teatrale di Riccione. Il festival continua intanto con un artista che la critica definisce "nuovo gigante della scena italiana", ossia Marco D’Agostin, per due volte Premio Ubu e nel 2023 vincitore del Premio Riccione speciale per l’innovazione drammaturgica. Domani sera alle 21 (ingresso 10 euro) proporrà Best Regards, uno tra i suoi spettacoli più acclamati, omaggio allo straordinario danzatore-performer inglese Nigel Charnock che nel 2000, su quella stessa ribalta si esibì al 15esimo Riccione Ttv Festival. Sabato mattina, alle 11, D’Agostin tornerà allo Spazio Tondelli per incontrare il pubblico e raccontare la sua idea di teatro al critico Graziano Graziani (ingresso libero). Nella stessa giornata, ma alle 18, nella medesima location è attesa Lucia Calamaro, regista e drammaturga di fama internazionale nonché presidente della giuria del Premio Riccione, che in dialogo con Graziani parlerà di Quali scritture per il teatro (ingresso libero). Si chiude alla sera, alle 21 con Maria Laura Palmeri, promettente attrice riccionese, diplomata alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, che proporrà per l’occasione una performance da seguire con cuffie wireless: si tratta di Inside Me – Dialoghi fallimentari con la natura, per la regia di Ivonne Capece, ( ingresso 10 euro). I posti sono limitati, per cui per tutti gli spettacoli e incontri è obbligatorio prenotare. Si proseguirà venerdì 18 al Cocoricò con la compagnia di Licia Lanera che porterà in scena Altri libertini, lo spettacolo ispirato all’opera prima di Pier Vittorio Tondelli, ritratto di una generazione che rivelò il genio dello scrittore.

Nives Concolino