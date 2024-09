Riccione On Stage, i verdetti. Motta conquista la critica. Ma brilla la stella di Obi

Con il suo inedito ‘Odissea sul divano’ Obi, all’anagrafe Mattia Strafile, sabato sera si è aggiudicato il primo premio assoluto di Riccione on stage 2024, contest firmato Radio Deejay, al quale aspiravano 900 giovani talenti di tutt’Italia. Premio speciale per Pietro Motta, cantautore dell’hinterland riccionese, giunto in finale assieme al vincitore assoluto, a Daniel Posniak e a Sara Russo. Elettrizzante la serata, che in piazzale Roma ha attirato migliaia di persone, in prevalenza giovani in attesa del verdetto finale, ma anche delle applauditissime guest star, da Cara ad Alex Wyse, da Fred De Palma alla sensuale ed elegante Malika Ayane. Grande l’emozione di Obi che nel momento della proclamazione si è inginocchiato per poi ricevere l’ambito premio dalle mani di Linus, direttore di Radio Deejay, affiancato dall’inossidabile conduttore Rudy Zerbi e Gianluca Gazzoli. Nato a Torino nel 2001, Obi è un rapper che ha già avuto la soddisfazione di aprire i concerti di Noyz Narcos e Luchè. Nel 2023 ha pubblicato il suo EP ‘Pezzi miei’ e vinto il Premio giovani e della critica di Voci per la libertà, il festival musicale di Amnesty International.

"Provo sensazioni così forti da sembrare irreali – commenta –. Ero tra i ripescati del contest, ora sono qua e il mio pezzo si potrà ascoltare per un mese a rotazione su Radio Deejay. Un grazie a quanti hanno creduto in me e al pubblico di Riccione che mi ha accolto con calore. È la mia prima esperienza con un contest importante, non mi è mai capitato di stare davanti a così tante persone, un’adrenalina indescrivibile e inimmaginabile". Premio speciale di Radio Deejay a Motta che al contest ha portato ‘Pensaci se vuoi’. Classe 1996, ha studiato a Boston e ha vissuto a Milano per poi tornare a Riccione dov’è cresciuto. "Sono soddisfatto per come sono riuscito a performare sul palco – commenta –. Questa per me è una nuova e bellissima esperienza alla presenza di tanta gente".

Nives Concolino