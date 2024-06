Riccione Paese chiuso al traffico, il no dei commercianti

"Chiudere il traffico in corso fratelli Cervi significherebbe danneggiare gli affari di un’intera zona di Riccione". Ci tiene a ribadirlo Lina Danese, presidente del consorzio di Riccione Paese. E’ da tempo che dal comune si parla di pedonalizzare completamente la zona paese della città. I commercianti fanno scudo contro la chiusura al traffico che toglierebbe quel passaggio vitale agli affari dei negozianti della zona. "Non è un capriccio, ma da due settimane la circolazione di questa zona è inibita per lavori di manutenzione al manto stradale e noi commercianti stiamo sperimentando negativamente sui nostri portafogli cosa significa pedonalizzare il viale". Dopo due settimane di interventi, la viabilità tornerà alla normalità venerdì prossimo. Tutto il consorzio è della stessa idea e unendosi alle parole Lina Danese, giovedì sera si è incontrato con la sindaca Daniela Angelini per discutere sul futuro di Riccione Paese. "L’amministrazione ci ha accolto nel migliore dei modi, ascoltandoci e garantendoci che ogni novità verrà prima presentata e decisa insieme a noi e ora non c’è nessuno pericolo, il paese resterà aperto al traffico ". Il consorzio di zona ha già pronte per l’estate tante novità che tra poco verranno annunciate. "Stiamo preparando numerosi appuntamenti per grandi e piccoli -spiega Lina Danese -. Aspettiamo solo il via libera della giunta, che da sempre collabora con noi e per questo vogliamo essere ascoltati anche in questo momento". Prima dell’appuntamento con l’amministrazione, i negozianti del paese si erano già riuniti ad inizio settimana per fare un punto tra i membri del consorzio sulla situazione viabilità, ascoltando le idee di ognuno e parlando di piani futuri per la trasformazione di questa zona di Riccione. Dalle parti di corso fratelli Cervi i commercianti si allontanano da sterili polemiche , convincendosi che occorra soltanto unirsi tutti insieme per uno scopo comune. Nel frattempo dal comune arriva tanto ascolto e la promessa di non modificare la viabilità del paese senza prima confrontarsi con il consorzio e con gli abitanti del quartiere. "Il Paese è unito nella piena libertà dei membri, la giunta ci ha ascoltato, facendo un primo passo verso di noi, quello che chiediamo ora è che le parole non si perdano al vento".

Federico Tommasini