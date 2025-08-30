Riccione Paese tra opere d’arte e gallerie verdi

Secondo incontro dedicato a Riccione Paese, a cui hanno preso parte, oltre alla sindaca Angelini, gli assessori Andruccioli e Nicolardi, la presidente del Comitato Lina Danese e una delegazione di commercianti dell’area. L’amministrazione ha ribadito come la rigenerazione del quartiere "debba essere considerata nel suo complesso che abbraccia il corso Fratelli Cervi, la stazione, viale Ceccarini, viale Diaz, i collegamenti con le piste ciclabili. Presentate le proposte che interesseranno la parte centrale del quartiere, compreso corso Fratelli Cervi. Riguardano il miglioramento e la trasformazione dello spazio urbano con nuovi arredi, oltre a interventi di street art e installazioni artistiche che potranno abbellire alcune facciate del borgo, i vicoli e il corso stesso, che potrà trasformarsi in una galleria artistica a cielo aperto. Previsti anche ombreggiamenti e gallerie verdi e la realizzazione di facciate e balconi fioriti. Il lavoro del tavolo è finalizzato a definire le ipotesi di riqualificazione degli spazi pubblici e privativalorizzazione degli hub urbani. Oltre agli interventi sul decoro dell’area centrale sono state proposte alcune alternative che riguardano il potenziamento dei collegamenti ciclabili con quelli esistenti in viale Ceccarini e Circonvallazione. Nel tavolo sono stati analizzati pro e contro di varie ipotesi di pedonalizzazione anche con fasce orarie diversificate. Su queste ipotesi gli uffici si sono riservati di fare i necessari approfondimenti tecnici per un miglioramento della viabilità della zona e della regolamentazione del traffico e della sosta. È emersa anche la necessità di ampliare il numero di parcheggi esistenti. Il tavolo proseguirà con incontri periodici per arrivare a un progetto che consenta di valorizzare l’identità del Paese".