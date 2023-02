Riccione per il teatro, Lucia Calamaro guiderà la giuria

Parte l’avventura del premio Riccione per il teatro giunto quest’anno alla 57esima edizione. Nella giuria che andrà ad esaminare le opere in concorso ci sono conferme e volti nuovi.

Lucia Calamaro sarà la presidente di giuria. Per la drammaturga una riconferma dopo avere guidato la scorsa edizione del Premio Riccione per il teatro lo scorso anno, già direttrice della scuola di drammaturgia Scritture, promossa da Riccione Teatro insieme ad altre importanti istituzioni del teatro italiano. Al suo fianco ci sarà un’altra conferma, Graziano Graziani, critico teatrale e conduttore del programma di Radio 3 Fahrenheit. Con loro anche Cludio Longhi, direttore del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. Dalle conferme alle nuove entrate a partire da Concita De Gregorio, editorialista del quotidiano la Repubblica e conduttrice del programma di La7 In Onda. Arriva a Riccione anche Lino Guanciale, attore noto per i ruoli al cinema e in tv e per i successi teatrali tra cui il Premio Ubu e Premio Anct 2018 come miglior attore, Premio Flaiano 2015 come rivelazione dello spettacolo italiano e Premio Gassman 2003.

Dal Teatro stabile di Bolzano arriverà Walter Zambaldi.

La nuova edizione del Premio cambia anche nel suo manifestarsi alla città e al pubblico. La proclamazione dei vincitori avrà infatti luogo a Riccione nel fine settimane del 14 e 15 ottobre, e sarà un evento a tutti gli effetti. Saranno due giorni di festa del teatro con performance, incontri, convegni a cui si aggiungerà l’assegnazione del Premio speciale per l’innovazione drammaturgica che verrà attribuito fuori concorso a personalità in grado di aprire nuove prospettive nel mondo del teatro.

Il lancio della due giorni riccionese del Premio curato da Simone Bruscia verrà anticipato da un’anteprima romana il 12 ottobre al Romaeuropa Festival all’interno della rassegna Situazione drammatica.

Quella che si celebra quest’anno è un’edizione storica del Premio Riccione, perché coincide con il centenario della nascita di Italo Calvino, uno dei primi vincitori del concorso. Era il 16 agosto 1947, il Paese cercava di risollevarsi dalle bombe della seconda guerra mondiale e la cultura era una strada per sognare, per rialzarsi. Quella sera la giuria in cui figuravano anche Sibilla Aleramo, Mario Luzi ed Elio Vittorini, proclamò vincitori.