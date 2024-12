Riccione potenzia i servizi socio-sanitari per anziani e disabili

Il distretto socio-sanitario di Riccione avvia il piano per potenziare i servizi per anziani non autosufficienti e persone con disabilità. Secondo l’analisi dell’attuale piano dei servizi e dei residenti emerge la necessità di incrementare i posti accreditati nei centri diurni e residenziali.

Nello specifico ne servono 100 per gli anziani, dei quali 80 in strutture residenziali e 20 nel diurno. Altri 23 necessitano per i disabili, dei quali 8 nel residenziale e 15 nel nuovo centro diurno di Cattolica.

Di recente è stato sviluppato anche un nuovo modello di assistenza domiciliare che prevede un aumento del 30 per cento delle ore destinate al servizio. Il Comitato di Distretto, che conferma anche la prosecuzione dei progetti speciali per persone con demenza e con autismo, ha approvato all’unanimità la programmazione dei fabbisogni per i servizi socio-sanitari da accreditare nei prossimi cinque anni nell’ultima riunione di pochi giorni fa.

Dall’analisi svolta è emerso un indice di vecchiaia complessivo elevato del 202,5 per cento (contro il regionale del 206% e quello nazionale del 200%). La popolazione over 65 è distribuita in prevalenza nei comuni costieri, mentre quelli della Valconca, presentando un indice di invecchiamento molto elevato fino al 263%, necessitano di una più efficace distribuzione dei servizi socio-assistenziali.

Per il 2025 intanto lo stesso Comitato ha confermato il finanziamento di due progetti sperimentali avviati l’anno scorso. Si tratta di ‘Educatore a domicilio per persone con demenza’ e ‘Project Aut’.