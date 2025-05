Riccione prepara l’approdo negli spot delle tv nazionali

Ciak si gira... Riccione va in tv. Partirà domani alle 7,30 del mattino "la campagna di comunicazione a livello nazionale che vede Riccione al centro della scena, con una presenza massiccia sulle principali reti televisive del Gruppo Mediaset" annunciano dall’amministrazione comunale. La campagna prevede la trasmissione di uno spot dedicato alla ‘Città di Riccione’ su Canale 5, Italia 1, La5, Mediaset Extra, Top Crime, TgCom 24, Boing, Boing Plus, 20 e Italia 2. La pianificazione è pensata per coprire tutte le fasce orarie, dal primo mattino fino alla seconda serata. Gli spot andranno in onda in momenti con un alto audience trattandosi di programmi quali Amici, Le Iene, Tg5, Studio Aperto, le fiction di prima serata, i film e programmi di intrattenimento. Il piano messo in piedi dal comune con il Gruppo Mediaset prevede 165 passaggi complessivi nella sola settimana iniziale. Lo spot verrà trasmesso pochi istanti prima del calcio di inizio della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, il 14 maggio su Canale 5. In municipio sorridono al pensiero che questo singolo spot sarà visto da 7 milioni di telespettatori, questo lo share atteso.