Riccione Pronta al Turismo, Alex Schwazer Stupito dalla Normalità Ritrovata

"Con il maltempo di un mese fa, eravamo un po’ scettici sul tornare a Riccione, ma qui le persone si sono date da fare, così non ci siamo neppure accorti dell’alluvione e dei disastri che ci sono stati. Abbiamo trovato tutto perfetto. La gente emiliano - romagnola è stata super! Sono rimasto stupito di come qui tutto sia tornato alla normalità in pochissimo tempo". A testimoniarlo nell’inserto Vivere Riccione, in uscita domani con il Carlino Rimini, è il marciatore Alex Schwazer in vacanza con la famiglia a Riccione. Sullo stesso numero si parla pure di due volani della città: porto e palacongressi. Non mancano gli eventi, come Cinè, giornate del cinema con una schiera di attori e registi, e i personaggi legati alla città come Mirko Casadei, figlio di Raoul, il re del liscio, che negli anni Novanta scelse proprio a Riccione per dare il là al Balamondo, atteso pure quest’estate. Uno sguardo anche all’arte con il maestro ceramista riccionese Giorgio Giulianelli.