Riccione raccoglie l’eredità di Ibiza. Rivive in Riviera il mito Space

Rivive a Riccione il mito dello Space di Ibiza. Il locale dell’isola fondato da Pepe Rosello ha chiuso nel 2017. Ma quella storia non è andata persa. Grazie all’imprenditore Giuseppe Cipriani, un impero negli Stati Uniti e nel mondo per l’alta ristorazione, lo Space è tornato a vivere sulla collina di Riccione. Un progetto milionario per un club che guarda ai grandi concerti di musica elettronica e house, e a una clientela adulta e benestante, volendo dettare tendenze e mode. La prima novità la si ritrova nell’evento di inaugurazione. Si parte alle 14, dopo pranzo, quando in consolle si presenterà Warm up. Sarà un crescendo fino alle 23,15, quando salirà sul palco Carlo Cox, una leggenda alla consolle. Sono attesi in 5mila. E dopo 12 ore, alle 2 della notte, stop alle danze.