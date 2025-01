"Riccione riesce a sorprendere"

"Per le feste natalizie Ricone quest’anno ha superato se stessa", lo afferma con determinazione la sindaca Daniela Angelini che di persona, oltre a fare la spola tra viali e piazze delle città tra la gente, ha seguito di minuto in minuto tutti gli eventi dalla vigilia di Natale a Capodanno. "Abbiamo fatto tre giornate consecutive di concerti all’aperto con un’offerta variegata che ha colto proprio nel segno e un pubblico che ha risposto bene alla nostra offerta, riempiendo sempre la piazza. Questo vuol dire che Riccione ha molto da dare, sa far vivere le emozioni e fa sorprendere, il pubblico lo riconosce". Anche sull’ordine pubblico tutto è filato liscio e questo è altro motivo di soddisfazione. La prima cittadina nell’augurare a tutti "un nuovo anno, felice e sereno", continua: "Come città abbiamo chiuso il 2024 bene, l’auspicio è quello di cominciare il 2025 altrettanto bene. I presupposti ci sono tutti. Alla nostra comunità auguro di condividere e unirsi al nostro sogno di amministratori decisi a cambiare la città, sotto tutti i punti di vista a partire dall’aspetto sociale. Questo è possibile solo se c’è coesione". I cambiamenti annunciati riguardano anche la cartolina della città, apriranno presto i cantieri di viale Ceccarini e del nuovo lungomare sud.