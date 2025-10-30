Riccione riparte con settanta milioni

Supera i 70milioni di euro l’investimento che il Comune di Riccione impiegherà per la rigenerazione della città nei prossimi anni. Lo prevede il Piano triennale dei lavori pubblici 2026-2028, adottato dalla giunta che, oltre al completamento dei nuovi arredi di viale Ceccarini, Lungomare del Sole e porto canale, contempla il progetto dell’area centrale della città, quella che da piazzale Ceccarini si estende fino ai giardini Montanari. I lavori da circa 2milioni e mezzo di euro, in parte finanziati dalla Regione, saranno messi in cantiere dopo l’estate prossima. Le opere includono l’intera riqualificazione delle strade di Riccione 2 dove verranno rifatti marciapiedi, acquedotti e asfalti. In tema di sicurezza stradale e decoro urbano è prevista la sistemazione della frana accanto al vecchio cimitero e la realizzazione del sottopasso Marsala–San Gallo. Tra i cantieri di prossima realizzazione la rotatoria di viale Gradara e il rifacimento del ponte sul Marano in viale D’Annunzio, opera da 2.500.000 euro. Nel giro di pochi mesi con i fondi per l’alluvione (1.500.000 ), partirà la seconda fase dei lavori al sottopasso di viale La Spezia. In progettazione anche la riqualificazione del muro del Metromare e l’intervento da 200mila euro al sottopassaggio di Fontanelle, che attraversa la Flaminia. Sul fronte del verde pubblico spicca la riqualificazione del giardino e del lungorio Marano col tracciato di un sentiero naturalistico. In elenco anche l’adeguamento normativo degli edifici comunali, la messa in sicurezza della palazzina del Comune e delle ville storiche, nonché l’allestimento del Museo del territorio. I 70 milioni di euro del Triennale verranno così ripartiti: 21 milioni il prossimo anno, 37 milioni nel 2027 e 11 milioni nel 2028. Come riporta la giunta i finanziamenti "provengono da un mix robusto di risorse: contributi (oltre 20,4 milioni), mutui (quasi 12 milioni), alienazioni (circa 19,8 milioni) e partenariati (più di 24 milioni), oltre agli stanziamenti dal bilancio. Per la sindaca Angelini "questo Triennale non è una semplice lista di opere, ma un progetto di visione per la Riccione del futuro. Con un impegno storico di oltre 70 milioni di euro stiamo gettando le basi per una città più moderna, sicura e accogliente. Non ci limitiamo a completare le grandi opere identitarie, ma rigeneriamo quartieri, scuole, strutture sportive".

Nives Concolino