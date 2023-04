Riccione riparte da parco del mare e piano di spiaggia

Un parco sul mare. "Dal palazzo del Turismo passando per il piazzale Ceccarini fino ad arrivare ai giardini Montanari nascerà una grande area verde", dice l’assessore all’Urbanitica Christian Andruccioli. Nel Distretto Ceccarini, dall’isola pedonale al porto, il Comune vuole spingere sulle energie rinnovabili, sull’abbattimento dello smog e sulla mitigazione dei cambiamenti climatici andando a togliere asfalto per superfici verdi e permeabili. "Procederemo anche con il fotovoltaico sugli edifici pubblici, il che significa palazzo del Turismo e palacongressi. E spingeremo sulle comunità energetiche in un percorso che andrà fatto con i privati". Questo è uno dei sette punti strategici fissati dalla giunta per lo sviluppo urbanistico della città. Oltre al Distretto Ceccarini figura anche un "nuovo piano dell’arenile, per dare ulteriore sviluppo alla spiaggia, offrendo possibilità ai concessionari. E’ evidente che le caratteristiche del piano risentiranno delle eventuali aste e soprattutto delle decisioni del governo. Non sappiamo se questo porterà a una revisione degli spazi delle concessioni e di quelli liberi. Rimaniamo in attesa, certi che per noi la riqualificazione dell’arenile, delle sue strutture e dei servizi è fondamentale". Nei sette punti ci sono anche le ‘porte’ a nord e a sud della città. A sud resta da sciogliere il nodo sul futuro della Bertazzoni. "La vogliamo fare vivere. Prima di tutto faremo fare una perizia per capire come procedere con la struttura ora inagibile. Vorremmo destinarla alle associazioni impegnate nella salvaguardia de mare e a quelle sportive". A nord c’è la Reggiana "per la quale a breve andremo a intervenire nell’area esterna per farne un giardino accessibile. Poi dialogheremo con la Soprintendenza per dare una sistemata alla struttura". Capitolo porto. Il Comune è pronto per l’intervento sulle banchine lato viale Bellini. "Come amministrazione andremo a intervenire sulla riqualificazione e gli arredi nella parte pubblica. Se i privati riterranno di presentare un project financing per l’area portuale nella zona delle darsene, ovviamente lo valuteremo, ma per quanto ci riguarda l’amministrazione considererà le aree pubbliche". Per la zona del Paese è in progetto una nuova disciplina del centro storico con il ‘Piano del colore’ e la sistemazione urbanistica e architettonica di piazza Unità. Infine i parchi fluviali e percorsi naturalistici lungo i due corsi d’acqua Rio Melo e Torrente Marano inclusa la riqualificazione dell’ex polveriera.

Andrea Oliva