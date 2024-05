Riccione, robot ed effetti speciali nel nuovo ‘salotto’ di viale Ceccarini

Riccione, 22 maggio 2024 – Una passerella con effetti speciali. E’ il progetto che ridisegna il ‘salotto’ di Riccione. Al centro dell’oasi urbana c’è un bosco caratterizzato da piccole lucciole che si muovono con il vento. In questo s’inseriscono pini e palme tra piazzale Roma e viale Milano, ma anche elementi d’arredo. Singolare la pavimentazione in travertino lavorata in piccoli cubetti, che funge da tappeto, impreziosendo la promenade centrale che varia dai 4,50 metri ai 3,50. Per il salotto urbano, che gioca sui colori gold, si ipotizza anche un totem digitale di due metri per due, che può diventare una torre belvedere.

All’incrocio tra i viali Ceccarini e Dante, invece, sparisce l’attuale gazebo per lasciare spazio a un avveniristico braccio antropomorfo dalle svariate e funzioni, stupefacenti quanto l’impianto d’illuminazione formato da "pali Riccione" e "pali Ceccarini", che sprigionando delle nebulizzazioni, a tre metri di altezza formano dei pannelli d’acqua dove si possono proiettare immagini, effetti scenografici, accompagnati dalla musica.

Se n’è parlato lunedì sera al Palazzo del Turismo, presenti un centinaio di persone, nell’ambito del secondo incontro organizzato dal Comune su "Riccione cambia". Un’occasione per confrontasi sui vari temi con la sindaca Daniela Angelini, intervenuta assieme all’assessore Christian Andruccioli e ad altri membri della giunta. L’attenzione si è comunque focalizzata sul Ceccarini e il suo braccio robotico-digitale. E’ infatti capace di offrire un caffè o un fiore a chi passeggia, può proiettare giochi geometrici e concerti che si tengono in altre aree, può simulare un planetario su schermo di sei metri per sei o essere prenotato per i matrimoni. Le performance sono infinite, lo stesso braccio può sostenere un’altalena di 10 metri, fare performance artistiche, come scolpire una statuetta di marmo, mentre con una racchetta è capace di fare bolle di sapone e, scuotendo una palla, per Natale è in grado di far nevicare. I firmatari del progetto, che deve diventare esecutivo, sono convinti che il marchingegno possa trovare sponsor del calibro di Gucci e della Ferrari.

"Con oltre trenta contributi e molti interventi il confronto con la città è stato interessante e produttivo _ premette l’Angelini _. Il progetto di viale Ceccarini ha suscitato molto interesse e ne siamo molto orgogliosi. Prevediamo altri momenti di dialogo con le categorie, perché questo è un progetto di respiro europeo, di grande attrattivi e bellezza". "Dal confronto sono emersi anche alcuni dubbi e domande che approfondiremo _ commenta Andruccioli _ Per esempio su alcune specie arboree scelte e sulla manutenzione necessaria alle innovative attrezzature illuminotecniche previste dal progetto. Su questo avremo modo di confrontarci ancora".