Riccione, sala troppo piccola. Ambra ‘trasloca’ a Cattolica

di Nives Concolino

Ambra Angiolini con il suo spettacolo Oliva Denaro, trasposizione teatrale del romanzo di Viola Ardone, si trasferisce al Teatro della Regina di Cattolica. Lo spettacolo è organizzato da Riccione Teatro e fino allo scorso weekend era previsto al Palazzo del Turismo di Riccione. Poi il boom di richieste in costante aumento, il sold out e soprattutto le nuove esigenze tecnico-logistiche della compagnia, rispetto a quelle previste e concordate in origine, hanno indotto a optare per un’altra location, mantenendo comunque invariato il giorno già stabilito fin dall’inizio della rassegna La Bella Stagione, fissato domani alle 21, vigilia della Giornata internazionale delle donne.

Considerato il fatto che l’alternativa sarebbe stata l’annullamento della data, Riccione Teatro in accordo con le amministrazioni comunali di Riccione e di Cattolica, insieme ad Ater Fondazione (ente socio di Riccione Teatro e gestore del Teatro della Regina), ha preso questa decisione. Tenendo conto delle dimensioni del teatro cattolichino che conta in tutto 600 posti, almeno il doppio della sala riccionese GranTurismo, è stata riaperta la prevendita dei biglietti, molto ambiti anche per il tema dell’opera che vuol essere un omaggio alla Viola e alla lotta delle donne italiane. Lo spettacolo racconta infatti un capitolo fondamentale della lotta per l’emancipazione femminile in Italia. È tratto da una storia vera, quella di Franca, ragazza siciliana che a metà degli anni Sessanta dopo aver subito violenza è stata la prima a rifiutare il "matrimonio riparatore" tanto in uso a quei tempi. La vicenda viene ricostruita, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto. In un mondo in cui si ritiene che "la femmina è una brocca, chi la rompe se la piglia", Oliva racconta la sua storia fino alla rivoluzionaria e scandalosa decisione di dire no alla violenza e al sopruso, segnando un passo in avanti verso l’emancipazione. Decide infatti di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che con lei impara a superare ricatti, vergogna e riprovazione sociale.

In Italia la battaglia per le donne è stata lenta e faticosa: nel codice penale il matrimonio riparatore è stato abrogato solo nel 1981, ed è stato necessario aspettare il 1996 per vedere trasformato lo stupro da semplice "offesa alla morale" a vero e proprio reato contro la persona. I biglietti già acquistati restano validi per il Teatro della Regina. I nuovi in prevendita sono disponibili su Liveticket.it e nelle rivendite Liveticket, ma possono essere acquistati anche con il sistema pay-by-link, inviando una mail a stagione@riccioneteatro.it o un messaggio WhatsApp al 320/0168171. Aperta pure giovedì dalle 14 alle 18 la biglietteria al Palazzo del Turismo di Riccione.

Sul trasferimento dello spettacolo a Cattolica è critica Azione Riccione. In una nota ricorda di aver chiesto all’amministrazione già da dicembre "di porre tra le massime priorità la fine dei lavori del Nuovo Spazio Tondelli" e bolla la GranTurismo "totalmente inadeguata ad ospitare manifestazioni di un certo rilievo". Il timore è che, se non si procede alla svelta, altri eventi debbano essere trasferiti altrove.