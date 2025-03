Riccione saluta la ruota: "Pronti a tornare"

di Nives ConcolinoAnche se a malincuore, ieri i riccionesi hanno dovuto dire addio alla ruota panoramica che dal periodo natalizio campeggiava in piazzale Roma. Ieri mattina con le gru, pezzo per pezzo, è stata smontata, per poi essere rimontata sabato al porto di Rimini, dove rimarrà in funzione fino al termine della stagione balneare.

Di certo l’imponente struttura, che da terra si eleva in cielo fino a 51 metri, con la sua maestosità e l’effetto ottico serale creato da luci colorate nella "porta" di viale Ceccarini lascia un senso di vuoto, ma già al momento dell’installazione era stato stabilito che il 20 marzo, con l’avvento della primavera, avrebbe lasciato la città, per la quale tredici anni fa era stata progettata. Lo spazio comunque non rimarrà vuoto per molto tempo.

Così come anticipato dall’assessore al Turismo Mattia Guidi, già da maggio in piazzale Roma tornerà il grande palco dell’estate, dove si attendono grandi eventi canori e non solo. Ma la ruota panoramica che in questi quattro mesi è stata l’attrazione più riprodotta in foto e video, lanciati a decine di migliaia sui social facendo il giro del mondo, tornerà a Riccione?

"Smontiamo, da sabato cominceremo a rimontare la ruota a Rimini, dov’è ormai diventata un vero e proprio simbolo dell’estate. Noi però speriamo di tornare qui a Riccione. Se l’amministrazione comunale vorrà, noi siamo qua, ma non per la stagione estiva, anche perché piazzale Roma serve per altro", risponde Massimo De Carlo, titolare della struttura, comunque soddisfatto di questa parentesi riccionese.

Per il resto le sue gigantesche ruote, diventate autentiche attrazioni anche all’estero, in quanto tutte alte più di 50 metri, tranne quella in funzione a Parigi che raggiunge i 75 metri, continueranno a girare anche a Bruxelles, Budapet, Colonia e Anversa, come pure in Italia, in particolare a Firenze, dove la ruota rimarrà per altri tre mesi. La prima del 2012, con ventotto gondole da sei posti ciascuna, è comunque quella che era destinata a Riccione e che sta tornando a Rimini. Si era pensato di installarla al porto e in un secondo momento nel parcheggio del Grand Hotel, ma nonostante il compianto sindaco Massimo Pironi ci tenesse tantissimo averla nella sua città, una piccola, ma importante parte di riccionesi si oppose, temeva che a una certa ora facesse ombra sulla spiaggia. Per Riccione si pensava di realizzare un’attrazione spettacolare, ma per ora resta solo un’idea.