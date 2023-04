Riccione, scatta a partire da oggi il divieto di fumare sulla battigia

Vietato fumare in spiaggia, ma solo sulla battigia. Arriva anche a Riccione il divieto di fumo sull’arenile, ma verrà limitato per quest’anno alla sola fascia della battigia, quella dove di solito si passeggia. Sarà possibile, invece, accendersi una sigaretta sotto l’ombrellone. Riccione, così facendo, si avvicina ad altre località che nelle stagioni passate hanno fatto della lotta al fumo una vera e propria crociata. Per non allontanarsi troppo, Rimini è tra queste, ma vi sono anche altre località sulla riviera romagnola. Poi Pesaro e Sirolo spingendosi fino a Bibione, le località tirreniche e quelle di Sardegna e Sicilia. A Riccione il divieto di fumare sulla battigia entrerà in vigore oggi con l’introduzione dell’ordinanza balneare.

Altra novità riguarda i bagnino di salvataggio. Come accaduto nella stagione scorsa è intenzione dell’amministrazione comunale allungare il periodo dei salvamenti di una settimana, anche se la decisione finale è rimandata al mese di luglio. Ad avere chiesto tempo sono i bagnini per avere un quadro delle prenotazioni di settembre così da capire se c’è la necessità di avere il servizio attivo. Sulla sabbia la distanza tra ombrelloni resta quella classica con 12 metri quadrati ad ‘ombra’ che si tratti di ombrellone o di tenda. Comune sia la distanza tra paletto e paletto non potrà essere inferiore a 3 metri.

Capitolo cani. L’ormai assodata possibilità di portare gli amici a quattrozampe sull’arenile viene estesa a tutti gli animali domestici. Non potranno essere più di 15 per ogni stabilimento e non potranno esserci recinti per accogliere animali domestici non accompagnati per non trasformare la spiaggia in uno sgambatoio. La possibilità per Fido di fare un tuffo in mare sarà possibile al mattino presto, dalle 6 alle 7,30, e alla sera dopo le 19, ma solo in alcune zone: i bagni 51, 52, 77, 78, e tra gli stabilimenti 132 e 134.

Non cambiano invece gli orari di apertura e chiusura degli stabilimenti balneari e soprattutto di bar, ristoranti e chiringuito. Dal 27 maggio fino al 17 settembre, l’apertura dovrà essere garantita dalle 7,30 della mattina così da offrire il servizio ai bagnanti, inclusi quelli che vorranno bere un caffè guardando il sole alzarsi in cielo. Per assicurare il diritto alla pennichella sotto l’ombrellone, in spiaggia sarà vietato diffondere musica tra le 13 e le 16.

Andrea Oliva