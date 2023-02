Riccione scende in pista e sogna le Olimpiadi a Cortina

Riccione scende in pista con una sua squadra alla prima tappa del Polo Challenge che si svolge in questi giorni a Cortina d’Ampezzo. Al centro sportivo di Fiames si svolgono le prime partite della fase a gironi, che si è aperta con la gara inaugurale tra Blue Ocean Finance e Riccione. Si andrà avanti a ritmo di due partite al giorno fino a domani, quando si chiuderà la fase a gironi e verranno elette le finaliste che sabato si giocheranno il trofeo. Riccione ha stretto un gemellaggio con Cortina dove è presente con la promozione turistica. "Si tratta di una collaborazione mare–monti - spiega la sindaca Daniela Angelini - Una buona occasione per avvicinare una platea sempre più ampia di spettatori a uno sport esclusivo e coinvolgente, vivendo un’esperienza unica di sport.

Il legame che stringiamo con Cortina rappresenta una grande opportunità per la nostra città anche in vista delle prossime Olimpiadi invernali".