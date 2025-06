Riccione si accende di magia per i più piccoli

Con spettacoli, incontri, laboratori, expò, animazione, party serali e ospiti d’eccezione come Paolo Ruffini, attore, regista, e conduttore televisivo, Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, e la coppia Salvo & Giorgia, nell’arena family della Notte Rosa, torna "Riccione Kids Family Festival".

L’evento, che si terrà dal 19 al 21 giugno in piazzale Ceccarini, sarà caratterizzato da un denso palinsesto, che prevede anche incontri con i personaggi tra i più amati dei canali kids Tv, web e social. Ci saranno i celebri Costume Characters, da Dora l’esploratrice a Paw Patrol, dalle Cry Babies a Lady Bug e Chat Noir, fino alle amatissime Winx, protagoniste di un musical e del Winx Glitter Party con DJ set. Si aggiungono l’anteprima del nuovo show dei 44 Gatti, sabato 21, e la nuova produzione teatrale Seconda Stella a Destra di Elena Ronchetti, il 21 giugno alle 22,15 col Riccione Dance Center. Grande attesa per Ruffini, il 19 alle 21 protagonista di "Presente", mix tra recital, monologo e dialogo, che vuole essere anche un invito e un’occasione per riflettere sul nostro tempo. In un mondo che ci vede sempre connessi, mai presenti, il noto attore propone una sosta e intraprende un viaggio tra ironia e poesia. Parla a tutti e di tutti, delle ansie, dei paradossi quotidiani e della fragilità che si cerca di nascondere dietro uno schermo o in una valigia troppo piena. Ruffini commenta: "Sono davvero felice di aprire il Kids Family Festival 2025 con ‘Presente’, spettacolo che parla del tempo, dell’amore e di quanto sia importante esserci, davvero. Perché nella vita non conta solo correre: conta fermarsi, guardarsi, ascoltarsi. Il teatro è un modo per dirsi ‘ti voglio bene’. Portare questo spettacolo a Riccione, per me, è un regalo". In primo piano anche i talk di approfondimento, come cyberbullismo, sostegno alla genitorialità ed educazione emotiva. Il 19 alle 20 Valentina Mastroianni presenterà il libro Sarò i tuoi occhi (De Agostini 2025), che verte sulla capacità di trasformazione dell’amore, della bellezza nascosta nelle piccole cose. Il 20, alla stessa ora, si parlerà di Cyberbullismo e psicologia familiare accessibile con il giovane psicologo Giorgio Giuliani (sui social @psicologeorge), e i referenti delle associazioni InTherapy e Fondazione Carolina che dopo il talk, attiveranno uno sportello di ascolto per le famiglie. Il 21 alle 18 Pellai interverrà su Allenare alla vita. Alle 19, insieme alle Fondazioni Cetacea e Marevivo, focus sul mare e sul suo ecosistema. Si chiuderà il 21 alle 23, con la festa Family Dj Dance. Il Kids Family Festival, è ideato e realizzato da EA Comunicazione e Comune in collaborazione con Federalberghi e Family Hotels.

Nives Concolino