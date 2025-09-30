Riccione si coccolà Romanò: "È il nostro ambasciatore"

C’è un pezzo di Riccione nella vittoria degli azzurri della pallavolo ai Mondiali nelle Filippine. L’opposto della nazionale, Yuri Romanò, è infatti un ambasciatore di Riccione nel mondo. A conferirgli il titolo erano stati, nel 2024, la sindaca Daniela Angelini, l’assessore allo sport Simone Imola e il presidente del consiglio comunale Simone Gobbi. Lo avevano fatto perché l’azzurro aveva deciso di vivere nella Perla verde dove ha preso casa. Il 21 ottobre di un anno fa venne invitato in municipio. Ora è intenzione dell’amministrazione bissare quel momento.

"Anche la città di Riccione è sul tetto del mondo grazie alle schiacciate del nostro Yuri Romanò – gongola Gobbi – Lo inviterò in municipio e lo riceveremo come merita un campione del mondo". In finale contro la Bulgaria, Romanò è stato assoluto protagonista, specialmente nel secondo set quando ha messo in fila ben 5 ace in battuta, che hanno scavato un solco troppo grande perché la Bulgaria potesse riprendere gli azzurri. In quel set l’Italia ha lasciato gli avversari a soli 17 punti.

Romanò ha preso casa a Riccione nell’estate 2024. Per lui è stata una vera e propria scelta di vita, mossa da un semplice motivo. "Riccione è una bellissima città. Qui si vive davvero molto bene", aveva detto al momento di ricevere il riconoscimento di ambasciatore di Riccione nel mondo. Romanò ha deciso di vivere in Riviera, tanto da pronunciare qui quel ‘sì’ che lo lega alla sua Marta. Nel maggio scorso la coppia si è sposata in municipio a Morciano. In precedenza, nel marzo 2024, all’ospedale Infermi è nata Bianca, la figlia di Yuri Romanò e Marta Ciotti.

Andrea Oliva