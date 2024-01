Riccione si gusta il boom del Sigep: "Per noi è un altro Capodanno"

Hotel e ristoranti già al completo ed eventi organizzati dalle aziende che partecipano al Sigep. Soprattutto in centro i locali hanno rinunciato ai giorni di chiusura in occasione del salone del gusto che si svolge alla Fiera di Rimini. Riccione si appresta a vivere un altro Capodanno, in forma ridotta. Se per San Silvestro erano un centinaio gli alberghi aperti, per il Sigep sono un’ottantina le strutture che cercavano di piazzare le ultime camere sulle piattaforme on-line. La voce grossa la faranno i quattro stelle e gli hotel aperti tutto l’anno che hanno ottime percentuali di occupazione. "Un anno fu un vero boom di presenze con la prima edizione dopo il periodo del Covid – ricorda Rita Leardini, vicepresidente di Federalberghi -. Quest’anno siamo in linea con quelle previsioni. Diversi hotel sono già al completo, resta qualche incognita per la raggiungibilità in auto della Fiera a causa dei lavori sulla statale, ma grazie ai treni speciali, che consigliamo ai clienti, e agli orari mattutini degli espositori speriamo non ci siano particolari problematiche".

Sarà un successo annunciato anche per Promhotels. "Si prospetta un buon periodo con tanti alberghi aperti, diversi dei quali non hanno più camere libere", conferma la direttrice Karin Gelmini. A brindare, oltre agli hotel sono ristoranti e locali. "Come Riccione intrattenimento – premete Mauro Bianchi, presidente del consorzio - ai nostri associati avevamo già dato indicazioni di rimanere aperti durante il periodo del Sigep rinunciando ai giorni di chiusura che di solito corrispondono all’inizio della settimana. Avremo locali aperti e pieni. Qualcuno ospiterà eventi legati a importanti aziende, altri hanno ottimi indici di prenotazioni nei giorni del salone. Saremo aperti sempre e credo che sia anche un obbligo morale per gli imprenditori: mostrare una città accesa e viva".

Andrea Oliva