Riccione si riprende un posto al "sole"

Il Festival del Sole, la più grande manifestazione internazionale di "Ginnastica per tutti" dell’Europa meridionale, rimarrà a Riccione. A negoziare, evitando che l’evento emigrasse a Rimini, è stata la commissaria prefettizia Rita Stentella, che martedì ha incontrato gli organizzatori dell’evento, la presidente scandinava dell’Associazione dilettantistica Polisportiva Agi e il suo vice, con loro anche il direttore generale della manifestazione, il riccionese Maurizio Ascani. "Il Festival si fa qua. Nei prossimi giorni dobbiamo incontrarci di nuovo con gli organizzatori, ma solo per i dettagli _ conferma la commissaria Stentella _. Fino all’ultimo minuto, sentenza permettendo, farò tutto ciò che c’è da fare. Cerchiamo di interpretare i desiderata della città. Quando ci siede serenamente intorno a un tavolo alla fine si raggiunge sempre un accordo".

Stando a quanto è trapelato, il Comune avrebbe messo sul piatto circa 55mila euro in servizi e strutture, qualcosa in meno di quanto richiesto dal privato. Dettagli che verranno messi a fuoco e resi noti i prossimi giorni. Al di là di questo la commissaria precisa: "Da parte nostra non c’era stata assolutamente alcuna chiusura nei confronti del Festival, tant’è che avevo avuto degli incontri con gli organizzatori anche in settembre. Alla presenza di testimoni ho detto che avevamo interesse a dare seguito al Festival del Sole. Mi era poi stato chiesto di chiudere entro il primo ottobre, ma le priorità le stabiliamo noi che comunque continuiamo a essere interessati a questa manifestazione". Da protocollo triennale il Festival doveva comunque essere svolto a Riccione anche nel 2024.

Ad annunciare il trasferimento con uno stringato comunicato, lo scorso 18 ottobre, era stato il comitato organizzatore: "In occasione dell’imminente apertura delle iscrizioni per la 17esima edizione del Festival del Sole, che si terrà dal 30 giugno al 5 luglio 2024, annunciamo che la manifestazione verrà ospitata dal comune di Rimini, ringraziamo l’amministrazione comunale riminese per aver accettato la nostra proposta evitando che l’evento dovesse lasciare la Riviera romagnola". Poi il grazie a Riccione per le precedenti edizioni. Da qui le polemiche e lo scontento degli operatori turistici. Nato nel 1989, l’evento nel tempo è arrivato a coinvolgere 32 Paesi fino a superare i 5.700 partecipanti nell’edizione pre-pandemia. Un ghiotto boccone per gli operatori turistici riccionesi, che solo nel 2023, anno della ripresa dopo il Covid, quindi più fiacco, seppure con i partecipanti ancora dimezzati, ha registrato 15mila pernottamenti, distribuiti su circa cento hotel.

Nives Concolino