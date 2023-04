Riccione si sveglia all’alba ‘liberata’

Riccione si è svegliata ‘liberata’. La notte del 25 aprile la città è stata tappezzata con le riproduzioni di foto degli anni Quaranta, che ritraggono scene, volti, sguardi, protagonisti della Resistenza. "L’Italia che non ha paura", è nato da un verso di ‘Viva l’Italia’, la canzone di Francesco De Gregori. Ingrandite e stampate su carta le immagini in bianco e nero sono state installate su pareti e muri della città. Alcune di grandi dimensioni, altre in scala naturale, sono apparse in più punti: di fronte alla storica facciata dell’ospedale Ceccarini, in municipio e al Centro della Pesa. Il passante ha così l’impressone di sfogliare un album, parafrasando il popolare canto: "Una mattina, la mattina del 25 aprile 2023, mi son svegliato e ho trovato le immagini della Liberazione ad avvolgere i muri della mia città".

L’operazione dei poster, interpretati come "segni luminosi di memoria", nasce da un’idea di Simone Bruscia. Fortemente voluta dalla sindaca Daniela Angelini e dalla vice Loretta Villa, è stata curata da due artisti locali, Andrea Mantani e Inserirefloppino (Marco Migani). "La memoria è una spina nel cuore, ma serve a metterci in guardia, a ricordarci dove porta la cultura dell’odio", rimarca la sindaca Angelini, che ieri ha ricordato le dolorose storie dei riccionesi sopravvissuti al nazifascismo, come le sorelle ebree Luisa e Silvia Zaban. uniche superstiti di una grande famiglia sterminata ad Auschwitz, e Athos Crudi.

"Il fascismo _ sottolinea _ fece tutto in nome di un popolo che, senza rendersene conto, senza cultura, senza più umanità, si era trasformato in un mostro". Idee condivise dalla folla che ha accompagnato il corteo in viale Ceccarini e corso Fratelli Cervi, animato dal Corpo bandistico di Mondaino e seguito dal mondo dell’associazionismo locale. Al termine musiche degli alunni della Geo Cenci e letture degli studenti del liceo Volta-Fellini e del Savioli di Riccione. A pochi passi l’esposizione temporanea del totem della pace di Lorenzo Canducci. Nel pomeriggio al Palazzo del turismo kermesse musicale con i artisti locali e mise en éspace Memorìa del Tassello Mancante.

Nives Concolino