Riccione smentisce le voci Nessuna revoca del titolo "Orgogliosi del risultato"

Bandiera Blu 2023 a Riccione. Adesso è ufficiale: era una bufala - pardon, una voce destituita da ogni fondamento - quella lanciata sui social a febbraio dall’ex assessore al Demanio Andrea Dionigi Palazzi ("la fine di un sogno"). "E’ con grande orgoglio che possiamo annunciare che a Riccione è stata confermata la Bandiera Blu", attaccano la sindaca e con delega al Turismo Daniela Angelini e l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli. Che sorvolano sulle polemiche invernali (le avevano già definite "un’operazione di sciacallaggio"). "Si tratta di un prestigioso riconoscimento che non va solo all’amministrazione comunale – aggiungono – ma soprattutto al sistema città, a tutti gli operatori che contribuiscono a garantire un elevato standard della nostra offerta turistica, sia per accoglienza ma anche per rispetto dell’ambiente, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale".

"Riconosciamo il grande sforzo compiuto dalla Regione, Arpae, Ausl ed Hera – continuano Angelini e Andruccioli – per tenere monitorata la qualità del nostro ecosistema marino e delle nostre acque di balneazione. Un ringraziamento particolare al personale dell’ufficio Ambiente del Comune, ai nostri operatori di spiaggia e a coloro che svolgono il servizio di salvamento con grande professionalità. Testimoniamo il nostro ringraziamento alle varie associazioni del territorio che contribuiscono sia alla tutela dell’ecosistema che all’attività di divulgazione scientifica della qualità del nostro mare, promuovendo l’eccellenza del nostro patrimonio marino. Ora l’impegno sarà di tenere alta l’attenzione sull’attività di depurazione e controllo degli scarichi reflui per garantire un alto livello qualitativo delle acque di balneazione".

Mario Gradara