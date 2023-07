"Riccione supererà questo momento difficile"

"Riccione ce la farà". Riparte da questa convinzione, Daniela Angelini, dopo avere lasciato l’ufficio dle sinadco per effetto della sentenza del Tar solo poche settimane fa.

Angelini, come sta?

"Dispiaciuta, certamente, ma sto bene. L’ho detto subito e lo confermo ora: la politica non riuscirà a togliermi la mia serenità. Sto approfittando di questi giorni per ricaricare le batterie e ripartire con ancora più energia. Riccione ne ha bisogno".

Come sta la città?

"Riccione è più forte di tutto e tutti, supererà anche questo periodo complicato. Mi spiace il fatto che finalmente la città stava cominciando a uscire da questa cappa di conflittualità che durava da troppi anni, mentre ora quel clima di divisione sta già riaffiorando: la nostra città non se lo può permettere".

La situazione di stallo potrebbe andare avanti parecchio tempo, addirittura un anno.

"Sono fiduciosa. Mi aspetto una sentenza giusta in tempi brevi dal Consiglio di Stato ma se saranno necessarie nuove o parziali elezioni sono pronta ad affrontarle: i riccionesi un anno fa lo avevano detto chiaramente da chi volevano e da chi non volevano essere governati".

Non secondo la sentenza del Tar che ha annullato le elezioni.

"Quella sentenza, che considero ingiusta, dice che i presidenti di seggio indicati dalla sindaca che mi ha preceduto sono stati pasticcioni nel redigere i verbali, ma non mette in dubbio gli oltre duemila voti di scarto tra me e il candidato dell’amministrazione uscente".

Se e quando ripartirà, come ripartirà?

"Per Riccione mi auguro il prima possibile. Insieme alla mia squadra di giunta e ai miei collaboratori ripartirò dall’amministrazione di una città che finalmente stava ricominciando a correre con interventi strutturali e non più soltanto tappeti di plastica".

La preoccupa la città commissariata.

"Sicuramente, ma molto dipenderà da quanto sarà la durata. Abbiamo lasciato una città in salute, con i conti in ordine, sicura e con una buona programmazione di eventi. Se tutto si concluderà entro luglio o a inizio autunno i problemi saranno relativi. Diversamente, le preoccupazioni aumenteranno notevolmente".

Si riferisce a qualcosa in particolare?

"A tante, a dire il vero. Cito per esempio i bandi conseguenti alla Bolkestein per il settore balneare: credo che su questo l’intervento della politica sia non solo molto importante ma necessario".

L’ex sindaca Renata Tosi vi accusa di non avere programmato concretamente granché e di non avere finanziato gli eventi.

"È falso, il solito teatrino disfattista da cui hanno preso le distanze i riccionesi, assegnandole 274 preferenze. La programmazione è solida, di qualità e in gran parte già finanziata. Manca qualche firma sui contratti che sarebbe arrivata in questi giorni: i soldi comunque ci sono, ora dipenderà dalle scelte della commissariata Stentella. Quando l’ho incontrata è stato piuttosto rassicurante".

La promozione turistica risentirà di questo periodo?

"Mi auguro il meno possibile ma, dopo essere stati a Vienna e Monaco, tra inverno e primavera avevamo in programma degli educational a Riccione con i giornalisti delle testate specializzate. Per coltivare certe relazioni serve un’amministrazione in carica, così come per scegliere di investire su nuovi mercati. Attività che vanno programmate già adesso".

Parliamo di sicurezza, anche su questo tema volano già accuse.

"Abbiamo ereditato una città in balia delle baby gang e con una immagine massacrata a livello nazionale. Insieme alle forze dell’ordine, il cui lavoro è stato straordinario, abbiamo contribuito a tenere lontani i giovani poco raccomandabili, riportando la piena sicurezza".

Sì ma ora cosa sta succedendo a Riccione?

"Nulla di particolare per fortuna. In estate qualche reato è fisiologico ma la situazione è sotto controllo. Abbiamo aumentato il numero degli agenti della Polizia locale e predisposto tutto per la conferma dei vigilantes. La verità è questa. Poi vedo che ci sono esponenti dell’opposizione che pensano di farsi propaganda lanciando allarmi inesistenti sulle pagine che il Comune di Riccione utilizza per fare promozione turistica: mi pare autolesionismo a danno dei riccionesi, ne risponderanno a loro".

Come trascorrerà l’estate?

"Tra la gente della mia città, dove più mi sento a mio agio".