Riccione Teatro, ecco i finalisti

Svelati ieri nell’Opificio Romaeuropa i nomi dei finalisti del 57° Premio Riccione per il Teatro e del 15° Premio Riccione ‘Pier Vittorio Tondelli’. Arduo il compito della giuria, composto da Lucia Calamaro, presidente, Concita De Gregorio, Lino Guanciale, Graziano Graziani, Claudio Longhi e Walter Zambaldi, tanto più che quest’anno il concorso ha registrato un record d’iscrizioni con 656 copioni. A contendersi il premio Riccione per il Teatro sono Tolija Djolovic con Lucia camminava sola, Jacopo Giacomi con È solo un lungo tramonto, Nalini VidoolahMootoosamy con Lost & found, Armando Pirozzi con Opus e fabio Pisano con Il numero esatto. In palio 5.000 euro, previsto pure un premio di produzione da 15.000 euro. Per il 15° Premio Riccione ‘Pier Vittorio Tondelli’, sezione under 30 sono invece il lizza Giulia Di Sacco con De-sidera, RiccardoFfavaro con Far far west west, Niccolò Fettarappa con Orgasmo, Benedetta Pigoni con 30 milligrammi di Ulipristal, Eliana Rotella con Lexicon. In palio 3.000 euro e un premio di produzione da 10mila.