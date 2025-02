Riccione teatro, ecco la giuria

Sarà una giuria dai nomi altisonanti quella incaricata a s scegliere i vincitori della 58esima edizione Premio Riccione per il Teatro, il più prestigioso concorso italiano di drammaturgia. La presidente Lucia Calamaro sarà affiancata da Concita De Gregorio, Graziano Graziani, Lino Guanciale (nella foto), Claudio Longhi, Lorenzo Pavolini, Maura Teofili e Walter Zambaldi. Novità di quest’anno è la categoria riservata ai testi teatrali per il pubblico giovane dai 7 agli 11 anni e dai 12 ai 15. Saranno valutati da un comitato di esperti del quale fanno parte la presidente Federica Iacobelli, Renata Coluccini, Graziano Graziani, Giuditta Mingucci e Cira Santoro Cengic. In palio per quest’ultima sezione 1.000 euro e la produzione del testo in forma di spettacolo. Il concorso di Riccione Teatro, che assegna il premio all’autore di un’opera teatrale in lingua italiana o in dialetto ancora non rappresentata, è aperto a tutte le forme della scrittura per la scena, compreso le traduzioni, le trasposizioni e gli adattamenti. Ci si potrà iscrivere fino al primo maggio, compilando il modulo che si trova sul sito www.riccioneteatro.it e allegando una o più opere. Sono tre i riconoscimenti che verranno assegnati ai drammaturghi: 5mila euro al vincitore assoluto, 3mila euro al miglior testo di un autore under 30, 1.000 euro all’opera che meglio coniuga scrittura teatrale e ricerca letteraria. I finalisti avranno un’altra opportunità, saranno infatti messi in palio due premi di produzione da 15mila euro (sezione principale) e da 10.000 euro (sezione under 30).

Nives Concolino