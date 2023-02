Dal 4 febbraio al 5 marzo Riccione Teatro sarà protagonista della rassegna Lecturas Italianas, ciclo di letture di opere drammatiche italiane tradotte in spagnolo, in programma alle Naves del Español en Matadero, ex mattatoio di Madrid. Sono quattro i weekend dedicati alla drammaturgia italiana, che faranno di Riccione una vetrina inedita, un polo d’innovazione culturale in una delle metropoli più vive d’Europa.

Tre delle quattro opere selezionate per la rassegna, organizzata dal Teatro Español, in collaborazione con Riccione Teatro e l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, hanno vinto il Premio Riccione, il più importante concorso italiano per nuovi testi teatrali, contenuti nell’antologia Nueva Escena Italiana (Ediciones Antigona 2021), che raccoglie sei testi vincitori del Premio Riccione. Si parte in questo weekend con L’orizzonte degli eventi di Elisa Casseri, per poi proseguire col testo vincitore del 2011, Il guaritore di Michele Santeramo, quindi, il 25 e il 26 con Siede la terra. Fenomenologia della pettegola dei Maniaci d’Amore, e il 4 e 5 marzo con Notte bianca di Tatjana Motta (info su www.teatroespanol.es).

"Parole e testi dei nostri autori disegnano una nuova cartografia del teatro, tutta da scoprire– commenta il direttore Simone Bruscia –. Grazie all’impegno di Riccione Teatro lo sguardo degli autori italiani si posa su realtà e culture, i progetti teatrali creano innesco, interazione e collaborazione nel meraviglioso processo che va dalla scrittura alla scena".

Nives Concolino