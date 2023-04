Riccione Teatro mette in giuria la De Gregorio

La giuria del 57esimo Premio Riccione per il Teatro, il più prestigioso concorso italiano di drammaturgia, si arricchisce con altri nomi di spicco, tra questi Concita De Gregorio giornalista e scrittrice, nonché conduttrice radiotelevisiva e opinionista. Laureata in Scienze politiche all’Università di Pisa, è autrice di numerosi libri, tra i quali Non lavate questo sangue (Laterza 2001), Una madre lo sa (Mondadori 2006), Così è la vita (Einaudi 2011) ,Io vi maledico (Einaudi 2013) e Mi sa che fuori è primavera (Feltrinelli 2015), mentre nel 2016 sono usciti Cosa pensano le ragazze (Einaudi), legato al progetto omonimo apparso su Repubblica.it, e Non chiedermi quando. Romanzo per Dacia (Rizzoli), seguito dai romanzi Nella notte (Feltrinelli), In tempo di guerra (Einaudi) e Un’ultima cosa (Feltrinelli 2022), libro con i testi di uno spettacolo che sta portando in tournée insieme a Erica Mou. Il bando del Premio Riccione per il Teatro è aperto fino al 21 aprile a tutte le forme di scrittura per la scena, senza limiti d’età.