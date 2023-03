Riccione Terme, scatta la cassa integrazione

Venticinque lavoratori fissi e decine di stagionali di Riccione Terme in casa integrazione "a zero ore" dal primo giorno di febbraio. Se la situazione non fosse già abbastanza pesante, per i dipendenti vi è da sommare, denuncia la Filcams Cgil, il comportamento dell’azienda che ha portato il sindacato a proclamare lo stato di agitazione per i lavoratori. Ad oggi, ribadiscono per la Filcams Lora Parmiani e Alessandro Fabbri, "non è noto quando i lavoratori, sia quelli fissi che gli stagionali, potranno riprendere servizio normalmente".

I dipendenti hanno proclamato lo stato di agitazione dopo un’assemblea in cui è stato fatto il punto sulla situazione che stanno vivendo. "L’azienda – spiegano Parmiani e Fabbri – ha richiesto al ministero del Lavoro di collocare in Cigs (Cassa integrazione straordinaria) per tutti i lavoratori dal 1 febbraio 2023, i quali sono infatti quasi tutti sospesi ‘a zero ore’ dalla stessa data". La trattativa ha vissuto una tappa importante il 6 marzo scorso, ma "si è conclusa al ministero del Lavoro con un mancato accordo. L’azienda infatti oltre a negare l’anticipo del pagamento, di fatto costringendo i lavoratori ad attendere mesi prima di poter contare su una qualche forma reddito familiare, si è anche sottratta dall’assumersi ogni responsabilità in caso di diniego dell’ammortizzatore sociale da parte dell’Inps. In sostanza l’azienda vuole tutto senza concedere alcunché" attaccano i sindacati. La cassa integrazione richiesta dall’azienda non nasce dal nulla. "Lo scorso anno Filcams Cgil aveva incontrato l’azienda in relazione al complesso dei temi legati alla chiusura stagionale ed alle prospettive dell’azienda. Circa le incognite legate alla stagionalità, avevamo ribadito l’esigenza di avviare una contrattazione aziendale articolata volta a migliorare la gestione delle ferie e della banca ore: richiesta inascoltata da anni. Avevamo chiesto di salvaguardare l’occupazione, attraverso criteri condivisi, all’apertura nel 2023".

La rabbia tra i dipendenti sta aumentando e il sindacato è intenzionato a non fermarsi chiamando in causa la stessa amministrazione comunale. "Riteniamo inaccettabile che Riccione Terme spa sfugga a un serio confronto negando ogni responsabilità sociale verso la comunità riccionese". Sono stati gli stessi dipendenti a dare mandato alla Filcams di "aprire un tavolo istituzionale, in prima battuta con il Comune di Riccione, che porti la stessa Riccione Terme ad un serio confronto". In municipio si erano già mossi convocando la proprietà delle Terme per lunedì viste le notizie poco rassicuranti che arrivavano dallo stabilimento.

Andrea Oliva