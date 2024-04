Riccione, terza gelateria derubata in pochi giorni

Dopo Pellicano e Campi di Fragole, presa di mira un’altra gelateria in viale Dante. E’ successo la notte dell’1 aprile, ma la notizia è trapelata solo ieri, quando il fatto è stato denunciato ai carabinieri. I malviventi sono ebìntrati dall’ingresso di servizio. Come racconta la titolare, Liljana Metani, hanno scardinato la serratura della vetrata che si apre a libro, tolto il perno centrale, quindi entrati nel negozio puntando dritto alla cassa, da dove hanno sottratto 900 euro incassati a Pasqua. "Con la doppia chiusura ci sentivamo al sicuro, ma non è così _ commenta la Metani_. Io e mio marito ci siamo accorti del furto alle 10 del mattino. Quando siamo arrivati abbiamo visto la gente che guardava e commentava. Non ci sembrava vero, anche perché la sera prima di andarcene abbiamo controllato che tutto fosse a posto. Confesso che siamo impauriti". Anche in questo caso qualche indizio sui ladri potrebbe essere fornito dalle telecamere private che si trovano sul viale in zona Alba e dintorni.

Nives Concolino