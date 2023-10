Riccione, terzo agguato vandalico contro la sede di Fratelli d’Italia

Scritte, insulti e sassi. In una decina di giorni è già il terzo atto vandalico contro la sede di Fratelli d’Italia a Riccione. In principio, venerdì 20 ottobre, in pieno giorno erano state scritte frasi offensive sulla vetrata della sede incluso il simbolo degli anarchici. Dopo quel fatto il coordinatore Stefano Paolini aveva chiesto alla commissaria Rita Stentella un incontro lamentando un problema di sicurezza in città. L’incontro c’è stato la settimana scorsa, dopo il secondo atto vandalico subito dai Fratelli. Infatti il 23 ottobre scorso è stato tirato un sasso contro la vetrina, senza che il colpevole fosse individuato. Infine nella notte tra domenica e ieri è giunto il terzo atto vandalico con altre scritte impresse sulla vetrine accanto al simbolo di Fd’I.

"La nostra sede in corso Fratelli Cervi è stata nuovamente vandalizzata - dice Paolini -. E’ la terza volta nel giro di un breve lasso di tempo. Tutto all’indomani dell’incontro da noi proposto, e celermente accolto dal commissario Rita Stentella. Abbiamo segnalato la mancanza di videosorveglianza nei punti nevralgici, quelli con maggiore afflusso, e abbiamo anche fatto presente che se vogliamo una città smart occorre che tutte le zone siano coperte dalla fibra, anche perché la videosorveglianza necessita di questa tecnologia".

Fratelli d’Italia ha fatto regolare denuncia. In zona ci sono telecamere anche private che potrebbero avere colto un viso o un dettaglio per risalire ai colpevoli. Intanto anche gli esponenti dle partito si sono mossi rilevando che alla fermata del Metromare ci sono scritte anarchiche con una grafia molto simile a quanto visto sulla vetrina della sede. Intanto Paolini cerca di abbassare o toni. "Siamo convinti che in questo duro periodo di stallo le polemiche non facciano che esacerbare gli animi. Noi cerchiamo di agire con concretezza e con la propositività, non vogliamo lo scontro, ma il dialogo e una sana dialettica solo ed esclusivamente per il bene della città".

Andrea Oliva