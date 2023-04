Riccione ultimi biglietti per Carletti

Ultimi biglietti per il concerto di Beppe Carletti. Il fondatore dei Nomadi sarà domani alla Sala Granturismo di Riccione per un concerto inedito, versione introspettiva e personale di Carletti. I biglietti-invito rimasti possono essere ritirati all’ufficio Iat del Palazzo del Turismo dalle 9 alle 13 del mattino e dalle 14 alle 18 del pomeriggio, fino a esaurimento. Carletti a Riccione svela il suo lato più intimo con "Sarà per sempre". Un concerto strumentale che è un omaggio alla città di Riccione e ai suoi ospiti.