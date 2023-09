Riccione, una nuova area per il fitness in viale Bergamo

Un Fitness Park, per fare sport all’aria aperta, è stata inaugurata mercoledì sera nel parco in viale Bergamo, accanto al centro di quartiere di San Lorenzo, a Riccione. Non è casuale la posizione, la struttura infatti vuole essere a servizio soprattutto di chi frequenta i plessi dell’adiacente polo scolastico e delle numerose associazioni sportive che gravitano nella zona, dove si trovano anche gli impianti della Polisportiva San Lorenzo, la grande palestra comunale e, al di là della strada, la palestra privata Gold. Nell’area fitness, realizzata con materiale di alta qualità, riciclabile al cento per cento, si possono fare vari esercizi ginnici, a corpo libero, trazioni e altro. Oltre al già assessore Simone Imola, che aveva avviato il progetto e ora, presente in veste di ospite, al taglio del nastro fissato in questa Settimana europea della mobilità sostenibile hanno partecipato Fabio Galli, presidente della Geat, che ha realizzato l’opera, e il vicecomandante della Polizia locale, Vincenzo Giuliani.